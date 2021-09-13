Минобороны Танзании впервые возглавила женщина

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан привела в понедельник к присяге нового министра обороны и национальной службы Стергомену Лоуренс Такс, которая стала первой в истории страны женщиной, возглавившей военное ведомство. Об этом сообщила танзанийская газета Citizen.

"Работа министра обороны состоит не в том, чтобы бряцать оружием, а в координации и управлении политикой ведомства", - заявила в ходе церемонии глава государства. По словам Хасан, не последнюю роль в назначении Такс сыграл тот факт, что она занимала до этого должность исполнительного секретаря Сообщества развития Юга Африки и участвовала в разработке региональных программ в области безопасности, включая борьбу с террористическими группировками.

Предыдущий глава Минобороны Элиас Квандиква умер 2 августа из-за болезни.