Хорватия рассчитывает на вступление в Шенген в 2022 году и еврозону в 2023 году

ЗАГРЕБ, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассчитывает, что республика вступит в Шенгенское пространство в течение 2022 года и в зону евро в начале 2023 года.

"Стратегический проект правительства [Хорватии] это - вхождение в Шенгенское пространство, к которому есть желание присоединиться в течение 2022 года и условия для чего [уже] выполнены, а также вступление в еврозону, - отметил в понедельник Пленкович на заседании Национального совета по введению евро в качестве официальной валюты, на котором также присутствовал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. - Рассчитываем на то, что мы будем готовы к вступлению в еврозону к 1 января 2023 года".

По словам главы хорватского кабмина, имеющийся опыт государств, вступивших в еврозону, показывает, что это принесло пользу и гражданам, и экономике.

"Хорватское правительство продемонстрировало сильную политическую волю и поставило амбициозные цели, а Еврокомиссия решительно поддерживает работу и амбиции кабинета министров и других национальных институтов по присоединению к еврозоне, для чего в конечном итоге должны быть исполнены все критерии Маастрихта", - в свою очередь подчеркнул Домбровскис.