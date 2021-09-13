СБ Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Белоруссией

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела вблизи границы с Белоруссией антитеррористические учения, на которых отработала противодействие возможной диверсии на атомной электростанции. Об этом в понедельник сообщило управление ведомства в Волынской области на своей странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Белоруссией. По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить подрывы на Ровенской атомной электростанции. Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому они вынуждены были спасаться бегством", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, согласно легенде учений, потенциальные диверсанты предприняли попытку незаконно пересечь границу, разделившись на две группы, однако были задержаны и обезврежены. Отмечается, что тренировка прошла успешно, в ходе нее участники отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. В учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной и патрульной полиции.

Ранее в понедельник СБУ сообщила, что с 14 по 16 сентября проведет антидиверсионные учения в Киевской области, где будет отрабатываться противодействие диверсиям на военных объектах.