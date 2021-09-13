Эвакуацию афганцев в США приостановили еще как минимум на неделю

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Эвакуация граждан Афганистана в Соединенные Штаты приостановлена еще как минимум на семь дней в связи с ранее выявленными случаями заболевания корью среди таких лиц. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая в понедельник на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штаты Айдахо и Калифорния.

"Эти рейсы еще продолжают оставаться приостановленными из предосторожности", - сказала про переброску афганцев в США авиатранспортом официальный представитель Белого дома. По ее словам, "операция <...> по-прежнему стоит на паузе по запросу Центров по контролю и профилактике заболеваний [при Министерстве здравоохранения и социальных служб США] как минимум на семь дополнительных дней".

"От всех прибывающих [в США] афганцев в настоящее время требуется прохождение вакцинации от кори <...> Важнейшая иммунизация афганцев <...> производится на военных базах внутри США. Вскоре мы начнем вакцинацию афганцев от кори, свинки и краснухи еще в ходе их пребывания за рубежом [до переброски в Соединенные Штаты]", - отметила Жан-Пьер.

О временном прекращении этой эвакуации объявила 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По данным газеты The Washington Post, с 17 августа в США были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь войскам США. Представители американской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США около 95 тыс. афганцев. На эти нужды у Конгресса запросили около $6,4 млрд.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.