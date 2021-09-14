Конгрессмен США считает шаги Байдена в Афганистане худшей ошибкой внешней политики США

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Шаги президента США Джо Байдена в Афганистане стали, по всей видимости, самой серьезной ошибкой в американской внешней политике за всю ее историю. Такое мнение выразил в понедельник член Палаты представителей Конгресса США республиканец Стив Шэбот (от штата Огайо).

Выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей на слушаниях, посвященных рассмотрению ситуации в Афганистане, он вместе с другими однопартийцами подверг резкой критике политику демократа Байдена в отношении южноазиатской страны. На этих слушаниях выступил от лица американской администрации госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Господин госсекретарь, провалившийся вывод [войск США] из Афганистана нынешней [вашингтонской] администрацией является, возможно, крупнейшей внешнеполитической катастрофой в американской истории", - заявил Шэбот. С его точки зрения, "Афганистан вновь стал пристанищем для террористов". "И у этих террористов теперь есть наши вооружения и техника, которые они могут использовать против нас", - отметил американский законодатель. "<...> Наши союзники, возможно, не будут нам [теперь] верить так же, как прежде. А наши враги - так нас бояться", - прогнозировал Шэбот, комментируя последствия хаотичного ухода США из Афганистана.

В свою очередь, конгрессмен Джо Уилсон (республиканец, от Южной Каролины) призвал Блинкена подать в отставку в свете событий в Афганистане. "Ваш поразительный уход с аэродрома Баграм прямо привел к убийству 13 [американских] морских пехотинцев в Кабуле [в результате совершенного 26 августа теракта]. Вам следует уйти в отставку", - считает Уилсон.

При этом старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол (от Техаса) охарактеризовал произошедшее в Афганистане как безоговорочную капитуляцию США перед движением "Талибан" (запрещено в России). "Президент отказался слушать собственных генералов и разведывательное сообщество, которые предупреждали его именно о том, что произойдет, когда мы уйдем. Это было настоящей катастрофой колоссальных масштабов. Никогда в жизни не думал, что увижу безоговорочную капитуляцию [США] перед [движением] "Талибан", - сказал Маккол.

"Господин госсекретарь, американскому народу не нравится проигрывать. Особенно террористам. Однако [в Афганистане] случилось именно это", - убежден Маккол. По его оценке, ситуация для Соединенных Штатов теперь в плане террористических угроз "намного хуже, чем в преддверии 11 сентября" 2001 года. В сентябре 2001 года группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) совершила крупнейшие в США теракты. Кроме того, Маккол назвал предательством действия правительства США в отношении афганцев, которые в свое время оказывали различную помощь американским войскам. "Я могу это сформулировать одним словом: предательство", - подчеркнул законодатель.