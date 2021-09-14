В Пентагоне заявили, что США и Китаю нужно наладить диалог для улучшения отношений

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам для улучшения отношений с Китаем необходимо наладить диалог, страны пока практически не разговаривают друг с другом. Такое мнение высказал в понедельник заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Мы должны понимать, что Китай - это совсем другой конкурент, нежели Россия, из-за огромных масштабов и мощи их экономики, [наши] союзники и партнеры, <...>, должны уметь работать и с Китаем, потому что это очень большая экономика в регионе, с которой им нужно сотрудничать", - отметил он.

"Это другая конструкция, но основы все те же: очень сильное военное сдерживание и выход на дипломатические, экономические, другие средства, чтобы использовать все усилия правительства для построения лучших отношений с Китаем", - пояснил Хайтен.

Однако, продолжил генерал, "этого не произойдет, если просто сидеть в стороне и не разговаривать друг с другом". "И это моя обеспокоенность сейчас - мы практически не разговариваем друг с другом", - указал Хайтен, срок пребывания которого на посту зампредседателя КНШ подходит к концу в этом году. Он напомнил, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на прошлой неделе провели телефонный разговор. "Это важно, но я надеюсь, что мы сможем расширить этот диалог", - отметил генерал.

Он подчеркнул, что Китай проводит "беспрецедентную ядерную модернизацию" и, в частности, строит в большом количестве стационарные пусковые шахты. Генерал пояснил, что договоренности США и России вносят ограничения в сферы их ядерных вооружений, но у Китая "никаких ограничений нет" в этом плане. "Когда вы смотрите на этот ядерный потенциал и смотрите на объявленную Китаем политику неприменения ядерного оружия первыми, то задаетесь вопросом: "Зачем им ядерное оружие?" Вы должны спросить себя, почему они создают этот огромный, огромный ядерный потенциал быстрее, чем кто-либо в мире. Вот что меня действительно беспокоит", - заключил заместитель председателя главы КНШ.

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала, что Байден и Си Цзиньпин в четверг в телефонном разговоре обсудили ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт. По данным агентства Блумберг, инициатором беседы выступила американская сторона. Вашингтон все еще проводит пересмотр своей политики в отношении Пекина.