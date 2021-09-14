Глава МИД КНР отправится в Сеул для обсуждения двусторонних отношений

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И прибывает во вторник с двухдневным визитом в Сеул. По данным МИД Республики Корея, на 15 сентября запланированы переговоры китайского эмиссара с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Как сообщил ТАСС информированный дипломатический источник в Сеуле, ожидается, что министры обсудят последствия ракетных испытаний, проведенных КНДР на прошедших выходных, возобновление работы северокорейского ядерного комплекса в Ёнбёне и совместные усилия по возвращению Пхеньяна к диалогу по денуклеаризации.

В ходе визита Ван И также разъяснит позицию Китая по ключевым региональным проблемам, по которым у него имеются разногласия с США. В частности, это ситуация в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в провинции Синьцзян.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят пути укрепления сотрудничества между двумя странами по широкому спектру вопросов. Особое внимание планируется уделить активизации культурных обменов в связи с отмечаемой в следующем году 30-й годовщиной установления двусторонних дипломатических отношений.

Предыдущая встреча глав МИД Республики Кореи и Китая состоялась пять месяцев назад в городе Сямынь на юго-востоке КНР.