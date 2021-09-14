На Украине провели первое совещание по созданию кибервойск

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел первое совещание, посвященное созданию кибервойск в стране. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Совбеза.

"Секретарь СНБО провел совещание по выполнению решения Совета нанцбезопасности и обороны от 14 мая 2021 "О неотложных мерах по киберобороне государства". Оно было введено в действие указом президента Украины от 26 августа 2021 года", - отметили в ведомстве.

По его информации, кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск.

В ходе совещания основными вопросами были объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования будущих кибервойск, комплектование личного состава, определение основных задач. В мероприятии приняли участие представители министерства обороны, офиса президента Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по киберобороне государства. Кроме разработки законопроекта о создании кибервойск страны, президент поручил правительству осуществить расчеты потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск.

Стратегия кибербезопасности Украины разработана на основе аналогичных документов стран ЕС и НАТО. Одним из основных источников угроз национальной кибербезопасности Украины в стратегии названа Российская Федерация. В мае на Украине открылся государственный центр реагирования на кибератаки "Киберцентр UA30". Он создан на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины с целью защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической инфраструктуры и украинского киберпространства в целом.