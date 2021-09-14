Президент Ирана обсудил с Путиным необходимость сотрудничества в борьбе с пандемией

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество в борьбе с пандемией и производстве вакцины. Телефонный разговор состоялся во вторник, сообщает пресс-служба иранского лидера.
"Раиси подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество двух стран в сфере борьбы с коронавирусом, включая совместное производство вакцины", - говорится в сообщении. "Взаимодействие должно активно продолжаться до полного искоренения этой глобальной болезни", - сказал Раиси.
По словам иранского политика, "Тегеран стремится к развитию сотрудничества с Россией по всем направлениям".
9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, используются препараты китайской компании Sinopharm, индийской компании Bharat Biotech, британо-шведской AstraZeneca и иранская разработка COV Iran Barakat.
При этом Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство российского препарата "Спутник V" для использования в национальной программе вакцинации. Презентация первой тестовой партии вакцины, произведенной в стране, прошла 26 июня. По сообщениям иранской стороны, Тегеран планирует производить около 2 млн доз вакцины "Спутник V" каждый месяц.
Личная встреча
Отмененная встреча Путина и Раиси состоится при первой возможности, сообщили в пресс-службе.
"Президент России <...> предложил при первой возможности согласовать встречу двух президентов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Кремля, которая также сообщила о разговоре двух лидеров, таких подробностей беседы не привела.