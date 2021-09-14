Сенатор потребовал от администрации США объяснить ошибки при выводе сил из Афганистана

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена должна дать американским законодателям исчерпывающие объяснения того, почему были допущены серьезные ошибки при выводе сил из Афганистана. Об этом заявил во вторник сенатор Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), который является председателем комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

"Очевидно, что выход США [из Афганистана] был осуществлен с фатальными ошибками", - сказал сенатор на слушаниях в указанном комитете с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященных выводу американских сил из Афганистана. "Комитет ждет исчерпывающих объяснений относительно решений администрации по Афганистану с момента ее прихода к власти в январе. Нужно, чтобы была подотчетность", - отметил законодатель, представляющий правящую партию.

Как подчеркнул сенатор, он "чрезвычайно разочарован тем, что министр [обороны США Ллойд] Остин отклонил приглашение выступить на слушаниях". "Я ожидаю, что министр предстанет перед комитетом в скором будущем", - сказал Менендес. Он сообщил, что "может рассмотреть" возможность вызова Остина и других лиц для дачи показаний судебной повесткой.

Менендес выразил уверенность в том, что США и ООН должны "сохранять существующие санкции" против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). "США следует вновь ввести санкции, которые были сняты в процессе переговоров", - сказал он. Законодатель подчеркнул, что США "нужно рассмотреть возможность принять новые меры" в отношении "Талибана", одновременно обеспечивая предоставление гуманитарной помощи населению Афганистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.