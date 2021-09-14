Боррель заявил, что ЕС видит в России важного глобального игрока и крупнейшего соседа

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Россия является для Евросоюза крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Об этом заявил во вторник, выступая перед евродепутатами, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"В любом случае Россия остается нашим крупнейшим соседом и важным глобальным игроком, - отметил он. - Она не исчезнет и не изменится в одночасье". Боррель предложил изучить возможность постепенного изменения отношений с тем, чтобы сделать их более предсказуемыми и стабильными.

Он также высказался за сотрудничество в некоторых вопросах политики безопасности. "Я должен признать, что Россия играет конструктивную роль в вопросе, связанном с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

При этом он утверждал, что Россия хотела бы "разделить страны Евросоюза". "Поэтому нам следует оставаться сплоченными, - добавил Боррель. - Мы должны не только стремиться к менее конфликтным отношениям с Россией, но и поддерживать таких людей, как [Алексей] Навальный". "Мне хотелось бы думать о возобновлении партнерства с Россией, но сегодня это отдаленная перспектива", - заключил он.