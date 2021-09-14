Каракас включил в делегацию на переговорах с оппозицией разыскиваемого США бизнесмена

БОГОТА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы включило в состав своей делегации на переговорах с оппозицией бизнесмена Алекса Сааба, который был задержан в Кабо-Верде на основании международного ордера на арест, выданного США. Об этом заявил во вторник председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хорхе Родригес, возглавляющий правительственную делегацию.

"Мы хотим сообщить о решении включить венесуэльского дипломата Алекса Сааба в состав делегации правительства Венесуэлы", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Сааб был арестован 12 июня минувшего года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в результате совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Правительство Венесуэлы выразило протест, заявив, что он имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

7 сентября этого года Конституционный суд Кабо-Верде одобрил выдачу Сааба США, где он обвиняется в отмывании денег через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского руководства.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. 3-6 сентября они провели новую встречу в Мексике и договорились начать очередной раунд 24 сентября.