Премьер Гаити отстранил прокурора, заподозрившего его в причастности к убийству президента

ГАВАНА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подписал распоряжение об отстранении от должности прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода после того, как он потребовал привлечь главу кабинета к ответственности по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза 7 июля. Об этом сообщил во вторник местный новостной портал Gasette Haiti со ссылкой на текст документа.

Причиной отстранения стала "грубая административная ошибка".

По данным новостного портала Haiti24, премьер назначил на должность прокурора Франца Луи Жюста.

Ранее во вторник прокуратура потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства Моиза. Ему также запретили покидать территорию карибской страны. В прошлую пятницу прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод направил Анри повестку, вызвав его в прокуратуру 14 сентября для дачи показаний по делу об убийстве президента. Согласно ей, был подтвержден факт телефонных разговоров в день убийства президента между премьер-министром и Жозефом-Феликсом Бадьё, одним из главных подозреваемых. Gazette Haiti отмечает, что эти сведения появились менее чем за сутки до подписания соглашения между властями и оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране.

Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.