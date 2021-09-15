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Трамп опроверг утверждения о том, что планировал боевые действия против Китая

Трамп опроверг утверждения о том, что планировал боевые действия против Китая.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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