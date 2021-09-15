Три экс-сотрудника спецслужб США выплатят $1,68 млн в рамках дела о хакерстве в пользу ОАЭ

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Три бывших сотрудника американских разведывательных служб и ВС согласились выплатить властям Соединенных Штатов $1,68 млн для урегулирования уголовного дела по обвинению их в причастности к хакерской деятельности в интересах ОАЭ. Об этом сообщило во вторник Министерство юстиции США.

Речь идет о 49-летнем Марке Байере, 34-летнем Райане Адамсе и 40-летнем Даниэле Герике. Байер и Адамс - граждане США, а Герике обладал этим гражданством в прошлом. "[Они] заключили [с властями США] соглашение <...>, которое ограничивает их будущую деятельность и возможности трудоустройства, а также требует выплаты $1,685 млн в качестве наказания", - пояснил Минюст. Обвинения касались "нарушений норм экспортного контроля, законов о компьютерном мошенничестве и мошенничестве с устройствами доступа". Штраф предписывается выплатить в течение трех лет: Байер заплатит $750 тыс., Адамс - $600 тыс., Герике - $335 тыс. Они обязались в полной мере сотрудничать с Минюстом и ФБР.

По данным следствия, Байер, Адамс и Герике работали в руководстве базирующейся в ОАЭ компании, которая, по мнению Вашингтона, "поддерживала или проводила операции по эксплуатации компьютерных сетей, то есть хакерству, в интересах правительства ОАЭ в период с 2016 года по 2019 год".

"Несмотря на то, что им [ответчикам] несколько раз сообщали, что их работа на ОАЭ, согласно американским Международным правилам торговли оружием ITAR [International Traffic in Arms Regulations], представляет собой оборонные услуги, требующие получения лицензии Управления по контролю за оборонной торговлей Госдепа, ответчики продолжали предоставлять подобные услуги без лицензии", - говорится в сообщении. Эти услуги включали "поддержку, руководство и надзор за созданием сложных <...> систем компьютерного взлома и сбора разведывательных данных", которые потом применялись сотрудниками компании для "получения несанкционированного доступа к таким компьютерным устройствам, как мобильные телефоны, по всему миру, в том числе в США".

"Эти лица предпочли игнорировать предупреждения и использовать свой многолетний опыт для содействия и совершенствования агрессивных операций другого государства в киберпространстве", - заявил помощник руководителя столичного отделения ФБР Стивен Д’Антуоно, слова которого приводятся в сообщении.