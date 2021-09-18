Reuters: в Париже не планируют отзывать для консультаций посла из Лондона

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Франция не планирует отзывать для консультаций своего посла из Великобритании, поскольку считает британский подход к пересмотру контракта Австралии с Францией по подлодкам оппортунистским. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Нам нет необходимости консультироваться с нашим послом в Лондоне, чтобы сделать необходимые выводы, - приводит агентство слова своего источника. - Великобритания действовала в соглашательском духе".

Ранее в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".