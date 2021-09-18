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В МИД Австралии заявили, что понимают разочарование Франции из-за решения отозвать посла

Канберра надеется возобновить сотрудничество в позитивном ключе, отметила глава МИД страны Марис Пейн
Глава МИД Австралии Марис Пейн EPA-EFE/LUKAS COCH
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Глава МИД Австралии Марис Пейн
© EPA-EFE/LUKAS COCH

СИДНЕЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Австралии понимает позицию Франции в свете решения отозвать для консультаций своего посла из Канберры и надеется на продолжение сотрудничества в позитивном ключе. Об этом в субботу заявила глава австралийского внешнеполитического ведомства Марис Пейн издательству The Australian.

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Министр, находящаяся в данный момент в Вашингтоне, отметила, что "понимает разочарование Франции", однако надеется на то, что сотрудничество между странами будет продолжено, чтобы в Париже смогли увидеть, какое "значение [Австралия] придает двусторонним отношениям и работе, которую страны выполняют вместе".

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя австралийского МИД, Австралия "с сожалением отмечает решение Франции отозвать своего посла в Австралии" и с нетерпением "ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение назвали "ударом в спину".

Теги
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