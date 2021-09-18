Reuters: США временно закрыли переход границы с Мексикой в Дель-Рио

ТАСС, 18 сентября. Таможенная и пограничная служба США в пятницу заявила о временном закрытии перехода границы с Мексикой в городе Дель-Рио на юге штата Техас. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ограничительные меры вступят в силу незамедлительно. Желающие попасть в США будут прибывать в город Игл-Пасс, в 93 км к востоку от Дель-Рио.

Причиной такого решения послужил значительный приток мигрантов.

Газета The Washington Post сообщила в четверг, что более 10 тыс. мигрантов из Гаити, рассчитывающих на получение убежища в США, скопились в приграничном городе Дель-Рио. После убийства 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза и мощного землетрясения, произошедшего в стране 14 августа, власти США продлили действие статуса "временно защищенных лиц" для жителей Гаити. Он позволяет им избегать депортации, подразумевает выдачу разрешения на работу в США и временного вида на жительство.

За последние 11 месяцев в США прибыли по меньшей мере 29 тыс. мигрантов из Гаити.