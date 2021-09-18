Глава Минобороны ФРГ призвала ЕС стать более независимым от США в военном плане

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Европейский союз должен быть в состоянии действовать более независимо от США в военном плане. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это не означает, что мы должны отделиться от американцев. Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр напомнила, что после захвата талибами власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда обсуждались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Позднее талибы заявили о своей полной победе в Афганистане и сформировали новое правительство.