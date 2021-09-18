Программу вьетнамо-кубинского сотрудничества примут в ходе визита на Кубу главы Вьетнама

ХАНОЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Вьетнам и Куба примут программу сотрудничества между двумя странами на период 2020-2025 годов во время официального визита в Гавану вьетнамского президента Нгуен Суан Фука. В субботу он вылетел туда во главе высокопоставленной партийно-правительственной делегации, где будет находиться до 20 сентября, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Визит, который осуществляется по приглашению первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президента страны Мигеля Диас-Канеля, направлен на продвижение особого традиционного дружественного сотрудничества между Вьетнамом и Кубой, отмечает агентство.

По итогам предстоящих переговоров стороны подпишут совместную программу действий по реализации повестки экономического сотрудничества между двумя странами на период 2020-2025 годов. Этот программный документ охватывает двустороннее взаимодействие в более чем десяти областях, включая торговлю, инвестиции, энергетику, туристическую инфраструктуру, науку и технологии, здравоохранение и ряд других направлений. Также будут заключены и другие договоренности о сотрудничестве в областях экономики, торговли и инвестиций.

На сегодняшний день Вьетнам является вторым после Пекина крупнейшим торговым партнером Кубы в Азии. Вьетнамские товары обладают огромным потенциалом реализации на 11-миллионном кубинском рынке. На Кубу Вьетнам экспортирует рис, кофе, уголь, продукцию химической промышленности, текстильно-швейные изделия и электронику, взамен импортируя продукцию фармацевтической промышленности.

Из Гаваны президент Вьетнама прибудет в Нью-Йорк, где с 21 по 24 сентября примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН и в ряде двусторонних вьетнамско-американских мероприятий.