{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Мадуро попросил страны Латинской Америки способствовать диалогу с оппозицией Венесуэлы

Очередной раунд переговоров начнется 24 сентября

МЕХИКО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны Латинской Америки поддержать организацию диалога властей страны с оппозицией. Соответствующее заявление он сделал в субботу на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

"Хочу поблагодарить правительство Мексики за поддержку, оказываемую Венесуэле в диалоге о мире и суверенитете, который сейчас проводится. Прошу поддержки у всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку единственный путь, который может быть у Венесуэлы, - это диалог", - сказал Мадуро.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. 3-6 сентября они провели новую встречу в Мексике и договорились начать очередной раунд 24 сентября.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Евродепутат заявил, что Франция для США всегда будет другом "второго ранга"
Как отметил Тьерри Мариани, это показала ситуация с расторжение Австралией контрактов на поставку французских подлодок
Читать полностью