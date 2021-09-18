Мадуро попросил страны Латинской Америки способствовать диалогу с оппозицией Венесуэлы

МЕХИКО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны Латинской Америки поддержать организацию диалога властей страны с оппозицией. Соответствующее заявление он сделал в субботу на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

"Хочу поблагодарить правительство Мексики за поддержку, оказываемую Венесуэле в диалоге о мире и суверенитете, который сейчас проводится. Прошу поддержки у всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку единственный путь, который может быть у Венесуэлы, - это диалог", - сказал Мадуро.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. 3-6 сентября они провели новую встречу в Мексике и договорились начать очередной раунд 24 сентября.