Несколько сотен человек митингуют у Конгресса США в поддержку участников штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались в субботу у стен Конгресса США, чтобы выступить в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января. В связи с проведением митинга власти усилили меры безопасности в центре Вашингтона, правоохранители приведены в состояние повышенной готовности.

Участники демонстрации Justice for J6 (призыв к правосудию для участников январских беспорядков) требуют справедливого отношения в судах к более 600 подозреваемых в штурме Капитолия. По оценкам корреспондента ТАСС, к началу демонстрации число журналистов, среди которых были и представители стран Восточной и Центральной Европы, Азии и Африки, и правоохранителей было сравнимо с количеством пришедших к Конгрессу протестующих. Однако потом число демонстрантов достигло нескольких сотен. Недалеко от них было несколько человек, придерживающихся противоположных политических взглядов, обвиняющих митингующих в предательстве американских идеалов и нередко провоцирующих их.

Полиция пресекала все подобного рода противозаконные попытки. На данный момент никаких серьезных происшествий и беспорядков замечено не было. Тем не менее некоторые журналисты на акции все же надели шлемы на случай ЧП. Акцию протеста проводит придерживающаяся правых взглядов некоммерческая организация Look Ahead America ("Смотри вперед, Америка"), которую возглавляет Мэтт Брейнард, работавший в избирательном штабе 45-го президента США Дональда Трампа. Ранее Брейнард заявил, что его организация "посвятила себя защите патриотично настроенных американцев, которые были забыты правительством" США. Он подчеркнул, что демонстрация будет мирной, и "никто не собирается брать с собой оружие".

Мирная демонстрация

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы митинга, демонстрантам запретили приносить атрибутику, связанную с той или иной политической организацией. "Это касается одежды и баннеров с лозунгами в поддержку Трампа или [нынешнего президента США Джо] Байдена", - отметили представители Look Ahead America. При этом в организации призвали митингующих приносить американские флаги и любую атрибутику, связанную с официальным государственным символом страны.

Организаторы считают, что о митинге "было распространено много дезинформации, в основном враждебными, левыми СМИ". "Мы осуждаем насилие по политическим мотивам во всех его формах, особенно акты насилия, совершенные 6 января, и считаем, что те, кто признан виновным, должны понести наказание. Это митинг в поддержку тех, кто был обвинен в ненасильственных преступлениях, в знак протеста против несправедливого обращения с ними со стороны министерства юстиции и судебной системы", - отметили в Look Ahead America. Его представители рассказали, что ранее уже проводили ряд демонстраций по всей стране, в том числе и в Вашингтоне, но только нынешний митинг привлек такое пристальное внимание властей.

"Наши придерживающиеся левых взглядов оппоненты хотят, чтобы мы отказались от [гарантирующей среди прочего право на собрания] 1-й поправки [к Конституции США], отказались от голосования, отказались от гражданской активности. Сидя в стороне, они подталкивают патриотически настроенных американцев к апатии и даже к насилию, - считают организаторы. - Мы верим, что благодаря мирной организации сообщества и компетентному, честному руководству мы сможем восстановить и реформировать наше правительство и спасти нашу страну".

В субботу Look Ahead America также организует демонстрации в поддержку участников штурма Капитолия в городах Шарлотт (штат Северная Каролина) и Сиэтл (штат Вашингтон). Однако статус национального, указали организаторы, носит только митинг в Вашингтоне. Как ожидается, Look Ahead America проведет 25 сентября аналогичные акции протеста в Нью-Йорке, а также в крупных городах штатов Аризона, Айова, Вайоминг, Вирджиния, Джорджия, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Миссури, Нью-Джерси, Теннесси, Техас и Южная Каролина.

Усиленные меры безопасности

В пятницу начальник полиции Капитолия Томас Мэнджер заявил, что насилие у Конгресса США на акции протеста ряда американских ультраправых организаций наиболее вероятно вследствие столкновений в этом районе демонстрантов, придерживающихся диаметрально противоположных политических взглядов. Он уточнил, что компетентные органы в столице США располагают данными о трех организациях, планирующих собственные акции протеста в связи с намерением ультраправых собраться у стен Конгресса. Ранее Пентагон направил для усиления полиции у Конгресса по ее запросу 100 бойцов Национальной гвардии, однако они будут задействованы только в чрезвычайной ситуации. В четверг на Капитолийском холме были выставлены временные металлические ограждения. При этом в субботу никаких слушаний и голосований в Конгрессе не запланировано, законодателям было рекомендовано не посещать Капитолий в этот день.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опасается возможных актов насилия в день проведения демонстрации. Руководство МВБ предупредило власти американских штатов и городов, что провокации могут исходить как от самих участников митинга, так и от их политических противников. При этом власти отмечают, что возможные стычки будут носить частный характер.

При этом, как отмечает газета The Hill, республиканцы в большинстве дистанцировались от субботнего митинга, лишь придерживающиеся ультраправых взглядов законодатели поддержали его, но не говорили о планах принять в нем участие.

В четверг Трамп назвал митинг уловкой, поскольку вне зависимости от результатов он будет использован для критики республиканцев в СМИ. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники в окружении экс-президента, вместо участия в этом мероприятии он планирует провести субботний день на поле для гольфа.

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. По данным журнала Newsweek, по делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержано не менее 642 человек.