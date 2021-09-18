Катарский самолет эвакуировал из Афганистана 28 американцев

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из столицы Афганистана 28 американцев и семь обладателей вида на жительство в США. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Кабула вчера [в пятницу] с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство [в США] на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать эти рейсы с нами", - заявил дипломат.

Он отметил помощь в эвакуации со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать наше взаимодействие с тем, чтобы американские граждане и афганцы пользовались полной свободой передвижения", - заключил Прайс.

В пятницу катарский самолет, на борту которого находились 170 человек, вылетел из Кабула в Доху. По данным Госдепа, с 31 августа по 15 сентября правительство США эвакуировало из Афганистана 36 американских граждан и 24 обладателя вида на жительство в Соединенных Штатах.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США 30 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.