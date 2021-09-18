Евродепутат заявил, что Франция для США всегда будет другом "второго ранга"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Расторжение Австралией контрактов на поставку французских подлодок из-за создания партнерства AUKUS показало, что Франция для США - друг "второго ранга". Такое мнение в субботу выразил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"С эпизодом последним касательно подлодок мы увидели, что США играют только за себя и поэтому Евросоюз, он, конечно, выиграет только от того, что он будет вести независимую от США политику. <…> Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга", - сказал он.

"Мы, конечно, видели, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон отозвал послов, но это все <…> спектакль, через несколько дней все пойдет так же, как и было, по той же колее, <> мы просто смиримся уже с тем, что мы будем навсегда просто спутником политическим США", - добавил Мариани. Европарламентарий отметил, что развитие отношений Франции и США зависит от результатов предстоящих президентских выборов в стране.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "ударом в спину" и "подрывом доверия" заключение соглашения между США, Великобританией и Австралией, а также разрыв контрактов на поставку французских подлодок общей стоимостью более €50 млрд.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".