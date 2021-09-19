В Гагаузской автономии Молдавии пройдут выборы в местный парламент

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы в Народное собрание (парламент) пройдут в воскресенье Гагаузской автономии Молдавии. Предстоящее голосование может оказать влияние на отношения между Кишиневом и компактно проживающим на юге тюркоязычным народом.

Местные законодатели избираются по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. Традиционно они предпочитают баллотироваться как независимые. И эти выборы не исключение: так сделали 99 кандидатов из 123. В основном это местные бизнесмены, фермеры и люди, пользующиеся авторитетом в своих населенных пунктах.

О поддержке 21 кандидата заявил Блок коммунистов и социалистов, а лидер Соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон принял активное участие в избирательной кампании. При этом правящая в республике проевропейская Партии действия и солидарности (ПДС) в этих выборах не участвует, а ее лидер Игорь Гросу был вынужден признать, что сегодня ПДС имеет слабые позиции в автономии.

Ситуация в регионе

Отношения между Кишиневом и Комратом периодически обостряются. Так, в 2014 году после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС в автономии был проведен референдум, в ходе которого 98,4% жителей поддержали вступление в Таможенный союз, который тогда сформировали Россия, Белоруссия и Казахстан, а также право на самоопределение гагаузов в случае утери Молдавией независимости. Так в автономии отреагировали на призывы молдавских и румынских политиков к объединению двух стран. В Кишиневе результаты плебисцита не признали, а против его организаторов были заведены уголовные дела.

Причиной конфликта также были права гагаузов. Власти автономии обвиняют Кишинев в нежелании их соблюдать призывают привести законы и нормативные акты страны в соответствие с законом о статусе Гагаузии от 1994 года. В этом документе закреплены договоренности, на которые гагаузы согласились, отказавшись от построения независимого государства в начале 1990-х годов.

Проблему в Кишиневе признают, ведь этот опыт мог быть применен к урегулированию отношений с непризнанным Приднестровьем. Однако в 2019 году она отошла на второй план на фоне разразившегося политического кризиса в Молдавии.

В Гагаузии также сильны пророссийские настроения, которые подкрепляются историческими и культурными связями. Местные жители не поддерживают проводимую проевропейскими партиями антироссийскую политику, выступают против сужения сфер применения в стране русского языка, который они используют для общения в автономии наряду с гагаузским.

О полномочиях

Гагаузию возглавляет башкан (глава) Ирина Влах, которая руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, является членом правительства Молдавии. Однако местный парламент также представляет собой влиятельную структуру. "Кроме принятия законов автономии, гагаузские парламентарии могут направлять законодательные инициативы в парламент Молдавии, настаивать на расширении своих полномочий, однако эти возможности они не используют", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС молдавский аналитик Сергей Манастырлы.

По его словам, такое положение дел сложилось, когда большинство местных депутатов сумела подчинить себе сначала правившая Молдавией Компартия, а затем и Демократическая партия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. "Центр всегда пытался сдерживать стремление гагаузов отстаивать свои права", - объяснил эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание, что ПДС не работала на гагаузском направлении. "В перспективе такое пренебрежительное отношение к региону может создать основу для потенциального конфликта между центром и регионом", - считает Манастырлы. А отсутствие разногласий между Кишиневом и Комратом в информационном поле последнего времени - эта заслуга Влах, которая старалась не конфликтовать с центром. Это было заметно по многим спорным моментам.

"Конфликты с Кишиневом отошли на второй план также в программах кандидатов. Гагаузов сегодня больше беспокоят социальные вопросы: рабочие места, строительство водопроводов, ремонт дорог", - отметил Манастырлы.

Как пройдут выборы

Организацией голосования занимается Центральная избирательная комиссия Гагаузии. За процессом будут следить как местные, так и зарубежные наблюдатели. Выборы, которые проводятся в Гагаузии раз в четыре года, признаются состоявшимися, если в них примет участие больше трети избирателей. Победителем голосования в своем округе станет кандидат, заручившийся поддержкой более половины избирателей, принявших участие в выборах. В противном случае через две недели проводится второй тур для двух кандидатов, получивших больше всего голосов. Результаты выборов должна утвердить Апелляционная палата Комрата.