СМИ: мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП

ТАСС, 19 сентября. Недавно избранный мэр южноафриканского города Йоханнесбург Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе в субботу. Об этом сообщила газета Daily News.

По ее данным, в этот день политик сопровождал президента ЮАР Сирила Рамапосу и главу правительства провинции Гаутенг в поездке в пригород Йоханнесбурга Соуэто в рамках кампании перед выборами в местные органы власти. О подробностях ДТП не сообщается.

Правительство провинции Гаутенг, административным центром которой является Йоханнесбург, на своей странице в Twitter выразило соболезнования в связи с гибелью главы города.