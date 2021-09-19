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СМИ: мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП

Джолиди Матонго сопровождал президента ЮАР и главу правительства провинции Гаутенг, сообщила газета Daily News

ТАСС, 19 сентября. Недавно избранный мэр южноафриканского города Йоханнесбург Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе в субботу. Об этом сообщила газета Daily News.

По ее данным, в этот день политик сопровождал президента ЮАР Сирила Рамапосу и главу правительства провинции Гаутенг в поездке в пригород Йоханнесбурга Соуэто в рамках кампании перед выборами в местные органы власти. О подробностях ДТП не сообщается.

Правительство провинции Гаутенг, административным центром которой является Йоханнесбург, на своей странице в Twitter выразило соболезнования в связи с гибелью главы города.

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ЮАР
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