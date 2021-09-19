Страны Латинской Америки призвали избегать насилия при решении политических проблем Гаити

МЕХИКО, 19 сентября. /ТАСС/. Участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) призвали избегать насилия в сложной политической ситуации в Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза и выразили заинтересованность в стабилизации обстановки. Об этом говорится в заявлении саммита организации, опубликованном в субботу.

"CELAC заявляет о своем осуждении трусливого убийства президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года в Порт-о-Пренсе, выступает в поддержку конституционного порядка, верховенства закона и демократических институтов [Гаити]. Категорически отвергаем насилие в любых его проявлениях и призываем к диалогу для восстановления мира в стране. Верим, что это преступление не остается безнаказанным", - говорится в документе. Страны сообщества заявили о своей приверженности укреплению сотрудничества с Гаити в восстановлении стабильности в стране.

На момент основания CELAC в конце 2011 года в состав организации входили 33 из 35 государств Америки, за исключением США и Канады. В январе 2020 года свое участие в деятельности этой структуры приостановила Бразилия. На субботнюю встречу участников CELAC в Мексику прибыли порядка 15 глав государств, включая Венесуэлу, Кубу и Перу, два вице-президента и 12 глав МИД и других членов правительств стран региона. Высокие стороны в числе основных тем обсудили региональное взаимодействие для борьбы с пандемией и создание фонда для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Моиз был смертельно ранен в ходе нападения на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в группу нападавших входили 26 граждан Колумбии, часть из которых уже арестована. Всего по делу об убийстве задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.