Си Цзиньпин примет участие по видеосвязи в Генассамблее ООН

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МИД республики Хуа Чуньин.

"21 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие в общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит с важной речью", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 14 сентября. С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня. В этом году сессия возобновила работу в очном формате. Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.