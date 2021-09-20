Ведущий афганский новостной портал объявил о закрытии из-за угроз со стороны "Талибана"

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Ведущий афганский новостной портал Herat Times объявил о своем закрытии из-за угроз со стороны захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Telegram-канале издания.

"Канал Herat Times навсегда закрывается из-за поступающих угроз со стороны "Талибана". Мы были единственным надежным источником информации для жителей провинции Герат [на северо-западе Афганистана] и служили вам с 2017 года до 19 сентября 2021 года. Более 100 уважаемых компаний, которые нам доверяли, сотрудничали с нами по вопросам размещения рекламы", - подчеркивается в сообщении медиаресурса, новостные сообщения в котором перестали публиковаться с 12 сентября.

Между тем в издании, Telegram-канал которого насчитывает около 89 тыс. подписчиков, выразили надежду на то, что ситуация вскоре изменится и сотрудники Herat Times продолжат работу на других платформах. Помимо мессенджера Telegram, у данного СМИ также есть своя страница в Facebook с 4 тыс. подписчиков, новости на которой перестали обновляться с 15 сентября. Сайт Herat Times находится в нерабочем состоянии уже в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что после того, как талибы захватили в августе власть в исламской республике, в 20 провинциях Афганистана к настоящему моменту закрылись по меньшей мере 153 средства массовой информации, главным образом из-за тяжелой экономической ситуации, а также многочисленных ограничений, вводимых "Талибаном".

В связи с происходящим Национальный союз журналистов Афганистана призвал международные организации незамедлительно принять меры для решения этой проблемы, поскольку в противном случае "в стране может вскоре наступить конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам".