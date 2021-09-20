Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и поздравил его с успешным проведением выборов в Государственную думу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального собрания VIII созыва. Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России", - говорится в сообщении.

Токаев также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете.