Администрация США подтвердила, что Байден попросил о возможности поговорить с Макроном

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден попросил о возможности обсудить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию в отношениях между Вашингтоном и Парижем. Как заявил в понедельник на брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга, американская сторона "с нетерпением ожидает" телефонной беседы лидеров двух стран.

"Это верно, что президент Байден попросил о возможности обсудить с президентом Макроном дальнейшие шаги, поговорить о его глубокой приверженности альянсу США с Францией, об альянсе, который в течение десятилетий способствовал обеспечению безопасности, стабильности и процветания в мире. Президент [США] хочет сообщить о своем желании тесно работать с Францией в регионах Индийского и Тихого океанов, а также во всем мире", - сказал чиновник.

"Мы понимаем позицию Франции, мы не разделяем их взгляд на то, как это все происходило, но мы понимаем их позицию. Мы продолжим взаимодействие по этому вопросу в предстоящие дни. Мы с нетерпением ждем телефонного звонка между президентом Байденом и президентом Макроном", - продолжил он. Позднее представитель администрации добавил, что США надеются, что им удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношений с Францией на фоне ситуации с новым партнерством в сфере безопасности - AUKUS - между США, Великобританией и Австралией.