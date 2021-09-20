МИД Польши раскритиковал процедуру организации и проведения выборов в Госдуму

ВАРШАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши выступило с критикой разных аспектов процедуры организации и проведения голосования на выборах в Госдуму. Соответствующее заявление польское внешнеполитическое ведомство распространило на своем официальном сайте в понедельник.

"В связи с выборами в Госдуму РФ 17-19 сентября 2021 г. Министерство иностранных дел Республики Польша вновь выражает разочарование тем, что российские власти воспрепятствовали организации миссии наблюдателей ОБСЕ. Подобные действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех государств - членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы", - указано в заявлении.

"Последовательная системная кампания властей Российской Федерации, направленная против российского гражданского общества, оппозиции и свободных СМИ, затруднила доступ к независимой информации, не позволила представителям оппозиции баллотироваться в качестве кандидатов и серьезно осложнила россиянам возможность выбора в соответствии со своими предпочтениями. Такая ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов", - утверждается в сообщении МИД Польши.

МИД республики "также считает незаконным проведение "выборов" на Крымском полуострове", который польские власти называют "незаконно оккупированным Российской Федерацией". Власти республики также выступили с осуждением "массовой выдачи российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования в Донбассе". "Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заключили в МИД.

Выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Страны, не признавшие воссоединение Крыма с РФ, не признают и проходящие там выборы различного уровня. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.