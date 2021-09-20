{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН обсудил с Эрдоганом Афганистан, Сирию и Ливию

Беседа прошла в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Нью-Йорке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении офиса генсекретаря. Беседа состоялась в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Стороны обменялись мнениями о развитии событий в Афганистане, Ливии и Сирии, - отметили в организации. - Генеральный секретарь и президент Турции также обсудили Кипр".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Теги
Эрдоган, Реджеп ТайипГутерриш, Антониу
На Канарских островах не ожидают, что потоки лавы достигнут побережья ближайшей ночью
Представитель местных властей Мигель Анхель Моркуенде сообщил, что скорость движения лавы снизилась
Читать полностью