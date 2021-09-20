Генсек ООН обсудил с Эрдоганом Афганистан, Сирию и Ливию

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Нью-Йорке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении офиса генсекретаря. Беседа состоялась в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Стороны обменялись мнениями о развитии событий в Афганистане, Ливии и Сирии, - отметили в организации. - Генеральный секретарь и президент Турции также обсудили Кипр".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.