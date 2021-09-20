Молдавия предложила Приднестровью определить перечень транспорта для допуска на Украину

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Молдавия может передать Украине список транспортных средств с приднестровскими номерами для предоставления допуска на украинскую территорию после того, как соответствующий перечень составит непризнанная республика. Как сообщило молдавское правительство, такие условия были озвучены на прошедших в понедельник переговорах, где обсуждался введенный Украиной запрет не пересечение границы для автомобилей из Приднестровья.

"Молдавская сторона подтвердила необходимость того, чтобы Тирасполь представил списки транспортных единиц, чтобы они могли быть проверены компетентными органами, в том числе через каналы двустороннего молдавско-украинского сотрудничества для определения жизнеспособных решений", - говорится в сообщении.

Границы Украины были закрыты с 1 сентября для транспорта с регистрационными номерами Приднестровья, из-за чего заблокированными оказались многие автомобилисты, возвращавшиеся из России и других стран. В 2018 году Кишинев и Тирасполь договорились оформлять нейтральные номера для приднестровцев, которые позволяли им выезжать за рубеж. Однако на сегодня их получили примерно 5% автомобилистов с левого берега Днестра из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения. В частности, от приднестровских автомобилистов стали требовать оформление молдавских водительских прав, что значительно снизило количество желающих переоформить документ.

Чтобы ускорить регистрацию, Молдавия и Украина еще 1 января 2020 года решили запретить автомобилям без спецномеров выезжать за рубеж. Тогда власти Тирасполя расценили эти действия как блокаду и пригрозили в ответ ввести ограничения для автомобилей с молдавскими номерами. По просьбе Кишинева Киев дважды переносил вступление этого решения в силу - сначала до 1 апреля 2021 года, а после и до 1 сентября. В августе в Кишинев по приглашению президента Молдавии Майи Санду приехал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который после переговоров заявил, что глава Молдавии заверила его, что "никакой блокады Приднестровья с 1 сентября не будет, исходя из того, что в этом регионе проживают молдавские граждане". После чего власти Молдавии еще раз попросили Украину продлить действующий режим до 10 января 2022 года, но Киев не отреагировал.