Госсекретарь США обсудил с главой МИД Великобритании ситуацию в Афганистане и Иран

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в понедельник обсудили ситуацию в Афганистане, Иран и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Как он уточнил, Блинкен и Трасс встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Они "обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Афганистане, преодоление климатического кризиса, Иран, открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион и углубление экономических связей" между странами.

Как сообщили ранее в Госдепартаменте, Блинкен примет 22 сентября участие во встрече глав внешнеполитических ведомств постоянной пятерки Совета Безопасности (СБ) ООН и Группы двадцати (G20) в Нью-Йорке.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.