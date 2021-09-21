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Правящая Либеральная партия Канады лидирует на парламентских выборах

На втором месте идет Консервативная партия

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо лидирует на досрочных парламентских выборах в Канаде. Таковы первые данные, опубликованные в понедельник национальной избирательной комиссией.

В настоящее время данные поступают с участков из Атлантической Канады, где голосование уже завершилось. Либералы пока побеждают в четырех из 338 избирательных округов. Их поддерживают 66,7% избирателей, на втором месте идет Консервативная партия (33,3%). За остальные партии пока голосов нет.

Первыми голосование в 19:00 (02:00 мск 21 сентября) по времени Оттавы завершили жители острова Ньюфаундленд - самой восточной точки Канады. Сразу после закрытия участков Избирком начал обработку данных. Последние участки в Канаде закроются в 19:00 (05:00 мск вторника) по местному времени на Тихоокеанском побережье страны. 

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