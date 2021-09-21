В Пакистане заявили, что гражданскую войну в Афганистане удалось предотвратить

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Афганистан на данный момент сумел избежать гражданский войны. Об этом заявил в понедельник глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши, отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли уверенно утверждать, что представителям "Талибана" (запрещенное в РФ движение) удалось полностью уничтожить сопротивление.

"Все ожидали, что ситуация будет развиваться по-другому, - сказал он. - Не было кровопролития, гражданскую войну на данный момент удалось предотвратить, массовый исход людей из страны не произошел".

Куреши призвал не переоценивать существующие в афганском обществе противоречия. "В любом обществе, в любой демократии есть разные точки зрения, есть противоречия. Но вы садитесь за стол, ведете переговоры и находите путь вперед. У людей есть разные взгляды. Это очень открытое общество, эгалитарное общество, оно ведет дебаты. Но контроль со стороны лидеров таков, что когда решение по итогам дебатов принято, его будут уважать", - добавил он.

Формирование правительства

Талибы не отвергали возможности включения в состав постоянного правительства представителей иных этнических групп, кроме пуштунов, и открыты для таких предложений, заявил глава МИД Пакистана.

"Они [талибы] открыты предложениям, - сказал он. - Они не сказали, что не примут никакую другую этническую группу. Они сказали, что объявляют всеобщую амнистию, сказали, что не хотят мести, и на это надо смотреть позитивно. Они призвали всех возвращаться на работу. Это помогает добиться поддержки людей. Эти тенденции надо поддерживать".

Дипломат подчеркнул, что нынешнее правительство талибов является временным, а формирование нового - инклюзивного - еще предстоит осуществить. При этом Куреши указал, что в любом случае выбирать его членов должны сами афганцы, а попытки диктовать им, кто должен войти в состав органов исполнительной власти, недопустимы.

Глава МИД Пакистана при этом указал, что талибы - это новая реальность в Афганистане, и ее надо учитывать. "Если я хочу сделать что-то в Афганистане - доставить помощь, убедить их изменить свои подходы - с кем мне говорить? С теми, кто стоит у власти. А у власти "Талибан", - подчеркнул он.

Навстречу международному сообществу

Возвращение контроля над счетами бывших афганских властей будет способствовать шагам талибов навстречу международному сообществу, заявил Куреши.

"Это афганские деньги, и тратить их должен афганский народ, - сказал он. - Их заморозка не помогает ситуации. Я призываю власти предержащие пересмотреть эту политику и разморозить их. Это будет также и шаг к укреплению доверия и побудит их к положительному поведению".

Куреши добавил, что "талибы должны понимать, что если им нужны международное признание и помощь, тогда они должны быть более восприимчивы к международному мнению".

Признание талибов

Пакистан пока наблюдает за действиями талибов и не спешит с их признанием в качестве законных властей Афганистана, заявил глава МИД Пакистана.

"Пакистан их не признал. Мы смотрим, как развивается ситуация. Они объявили о временном правительстве, но никто не спешит признавать их на этом этапе", - сказал он.

Куреши при этом подчеркнул, что на данном этапе приоритет имеет не вопрос признания талибов, а предотвращение гуманитарного кризиса. "Если ничего не делать, то именно это и произойдет. Пакистан столкнется с последствиями немедленно, но и Запад в итоге заплатит свою цену", - считает глава МИД.