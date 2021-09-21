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СМИ: Либеральная партия Канады сформирует правительство меньшинства

По прогнозу телеканала CBC, либералы получат не менее 150 мест в парламенте, их главные соперники из Консервативной партии - более 120

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр Джастин Трюдо, победит на внеочередных парламентских выборах и вновь сформирует правительство меньшинства. С таким прогнозом в понедельник выступил телеканал CBC.

По его данным, либералы получат не менее 150 мест в парламенте, их главные соперники из Консервативной партии - более 120. Либеральная партия получила значительную поддержку в провинциях Атлантической Канады и в Онтарио, в частности, в Торонто и его пригородах.

Всего в Канаде 338 избирательных округов - по числу мест в Палате общин (нижней палате парламента). Для формирования правительства необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах. До начала кампании 155 из 338 мандатов в Палате общин принадлежали либералам, 119 - консерваторам.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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