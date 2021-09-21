Казахстан в Межпарламентской ассамблее СНГ представит Игорь Мусалимов

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Парламент Казахстана утвердил Игоря Мусалимова в качестве своего полномочного представителя в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мажилиса (нижней палаты) законодательного органа республики.

"Бюро Мажилиса и Сената (верхней палаты) на своих заседаниях утвердили кандидатуру Игоря Мусалимова на должность полномочного представителя парламента Казахстана в МПА СНГ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Мусалимов имеет большой опыт дипломатической службы, работал в диппредставительствах Казахстана в Белоруссии, Литве, Чехии, Грузии и Молдавии. С июня 2019 года - уполномоченный по этике МИД Казахстана.

"Каждый парламент, входящий в состав МПА СНГ, направляет в секретариат Совета МПА СНГ своего полномочного представителя, который работает на постоянной основе", - пояснили в Мажилисе.