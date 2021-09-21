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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинская армия нанесла минометный удар по Ясиноватой

Всего по направлению населенного пункта выпущено 15 мин, отметили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов город Ясиноватая, в результате обстрела поврежден газопровод. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, в 7:16 утра (совпадает с мск), ВСУ открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка по направлению населенного пункта Ясиноватая с применением 120 мм минометов. Всего по направлению населенного пункта выпущено 15 мин, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод".

Отмечается, что попытки представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного восстановления режима тишины были проигнорированы украинской стороной.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

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