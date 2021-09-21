Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в том, что Киев вынужден покупать газ по высокой цене

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил в недальновидности руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским, которое не заключило в свое время прямой контракт с "Газпромом" и вынуждено теперь покупать газ у России по максимально высокой цене.

"Сегодня газ уже по $800 [за тыс. куб. м], - заявил он в интервью украинскому телеканалу "Наш". - А можно задать вопрос "Нафтогазу", Зеленскому, [премьер-министру Украины Денису] Шмыгалю: чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?".

Мураев напомнил, что Украина имеет большие подземные хранилища газа, однако они не были вовремя заполнены, поэтому стране придется покупать дополнительные объемы по высокой цене. "Нам не хватает где-то 10 млрд куб. м на сегодня на период <...> до конца отопительного сезона. Мы переплатим за эти 10 млрд [куб. м] гигантскую сумму, которую заплатит наша промышленность", - подчеркнул экс-депутат, добавив, что следствием этого будут высокие цены на товары, неконкурентоспособность украинской продукции и сокращение рабочих мест.

Политик напомнил, что в период подписания договора о транзите газа шла дискуссия о прямом контракте с "Газпромом". "У нас было предложение от РФ на уровне $175 [за тысячу куб. м], если бы мы подписали прямой контракт", - отметил он. Но украинская власть, по его словам, "заигрывая с радикальными элементами", приняла решение не покупать газ напрямую.

В итоге, подчеркнул Мураев, Киеву придется закупать газ по цене выше $880 за тысячу куб. м. "Потеря - около $630 на тыс. куб. м, а купить надо больше 10 [тыс. куб. м], то есть граждане Украины переплатят больше $6 млрд", - резюмировал он.

Мураев уверен, что причины сложившейся ситуации - политические, так как к ней привела "глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная, неэгоцентричная политика власти".

Виртуальный реверс

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

О ситуации с ценами на газ и прокачкой в Европу

Цена на газ в Европе растет на фоне низкой заполненности подземных хранилищ и высоких котировок на азиатском рынке. В середине сентября стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $950 за тыс. куб м, но затем опускалась до $800 за тыс. куб м.