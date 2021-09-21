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Три подразделения возглавляемой США коалиции покинут Ирак в конце сентября

Генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи указал, что "Ираку больше не нужны иностранные боевые силы на своей территории"

ТАСС, 21 сентября. Несколько подразделений международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, покинут территорию Ирака до конца нынешнего месяца. Об этом во вторник сообщил представитель объединенного командования армии Ирака генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи.

"Три подразделения международной коалиции [во главе с США] покинут Ирак в конце сентября", - отметил аль-Хафаджи, слова которого привел иракский телеканал Rudaw. При этом генерал-майор указал, что "Ираку больше не нужны иностранные боевые силы на своей территории".

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории государства всех иностранных сил. 26 июля американский президент Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено.

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