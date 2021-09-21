Латвийская армия во время учений потеряла беспилотник

РИГА, 21 сентября. /ТАСС/. Армейский беспилотный летательный аппарат пропал во время крупных военных учений Namejs 2021, которые проходят в Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) республики просят жителей помочь его найти, сообщает во вторник местное агентство LETA со ссылкой на представителя НВС Сандру Брале.

Беспилотник пропал на маршруте между расположенными в регионе Латгалия на востоке страны городами Резекне и Гулбене 16 сентября. "С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно", - отметила Брале.

Длина пропавшего беспилотника составляет 1,4 м, ширина - 2,8 м, масса - около 6 кг, цвет - серый. Дрон предназначен для поддержки военных миссий.

Латвийская армия призывает грибников, лесоразработчиков и окрестных жителей обращать внимание на неизвестные предметы и в случае обнаружения беспилотника сообщить НВС.

Крупные военные учения Namejs 2021 с участием почти 10 тыс. солдат проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября и совмещены с международными учениями НАТО Sudraba bulta.