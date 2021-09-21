Группа Лимы, созданная против правительства Мадуро, перестала существовать

МЕХИКО, 21 сентября. /ТАСС/. Группа Лимы, которая была сформирована против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, перестала существовать. Об этом сообщил представитель Перу в Организации американских государств (ОАГ) Харольд Форсит, передало в понедельник агентство Prensa Latina.

Дипломат заявил в радиоинтервью разным СМИ, что Группа Лимы "выполнила свою функцию". При этом он отметил, что его страна (Перу) не вышла из Группы Лимы. "Никто не может выйти из того, что не работает и не существует", - сказал он.

Форсит отметил, что Группа Лимы не собиралась уже на протяжении нескольких месяцев.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

После того, как в декабре 2019 года пост президента Аргентины занял левоцентрист Альберто Фернандес, республика вышла из Группы Лимы из-за несогласия с ее позицией. Новое правительство Перу во главе с Педро Кастильо, вступившим в должность главы государства в июле этого года, также отдалилось от позиций блока и выступило за нормализацию отношений с Венесуэлой и снятие с нее санкций.