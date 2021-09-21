В офисе Зеленского сообщили о "фундаментальных разногласиях" со спикером Верховной рады

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" президента страны Владимира Зеленского и глава Верховной рады Дмитрий Разумков стали расходиться во взглядах по важным политическим вопросам. Как заявил в опубликованном во вторник интервью изданию "Главком" советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, это может привести к тому, что потребуется вмешательство главы государства.

"К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем [Разумковым]", - признал он.

Подоляк уточнил, что претензии к главе парламента есть по целому ряду вопросов. "Вспомните его неголосование на СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) за такие вещи, как санкции в отношении [главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора] Медведчука и санкции против телеканалов [Разумков воздержался при голосовании за санкции против оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK], <...> нежелание голосовать за земельную реформу, совершенно явное нежелание идти на голосование за антиолигархический закон. Все это вопреки партии, которая его и делегировала на должность спикера", - перечислил претензии к спикеру Подоляк.

Советник главы офиса Зеленского считает, что позиции Разумкова свидетельствуют о том, что он имеет отличное от президента и "Слуги народа" видение стратегии развития государства и является сторонником сохранения статус-кво. Подоляк также обвинил главу Рады в поддержке олигархов и в том, что "спикер открыто тормозит ключевые инициативы президента".

По мнению Подоляка, в дальнейшем в отношении Разумкова может быть принято "жесткое решение". "Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту", - полагает он. В то же время Подоляк отметил, что не готов говорить об отставке спикера.

Готов к отставке, но не уйдет

Дмитрий Разумков ранее в эфире канала "Украина" признал, что может не устраивать коллег по парламенту, и заявил о готовности выдать подписные листы для сбора подписей за его отставку, если кто-то из депутатов желает его ухода с должности спикера. В то же время он подчеркнул, что сам подавать в отставку не планирует.

Украинское издание "Страна" в свою очередь сообщало, что офис Зеленского недоволен позицией Разумкова по ряду вопросов, несмотря на то что они являются членами одной команды, и предпринимает попытки добиться его отставки. Впервые различия в позициях председателя Рады и офиса Зеленского явно проявились, когда Разумков на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны отказался голосовать в поддержку санкций против граждан Украины, поясняя, что эти вопросы должны решаться в законодательном поле. Позже стали очевидны расхождения Разумкова и руководства государства и по другим вопросам.

Накануне Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой расследовать информацию в СМИ о скупке голосов в парламенте за его отставку. По информации спикера, в СМИ пишут о $50 тыс., которые сулят тем, кто отдаст свой голос за его отставку.

Для отставки спикера Рады необходимо набрать как минимум 226 из 450 голосов депутатов. "Слуга народа" располагает в парламенте абсолютным большинством, имея 245 мандатов, но поддерживают увольнение Разумкова далеко не все.