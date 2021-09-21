Россия и Гонконг подписали два договора в сфере уголовной юстиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 сентября. /ТАСС/. Два договора в сфере уголовной юстиции - о взаимной правовой помощи и о передаче осужденных - были заключены во вторник правительствами РФ и специального административного района КНР Гонконг. Об этом говорится в сообщении департамента информации местных властей.

Подписание документов прошло в режиме видеоконференции с участием министра юстиции России Константина Чуйченко и секретаря (министра) по вопросам безопасности Гонконга Криса Тана.

Стороны договорились оказывать друг другу взаимную правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

"И Гонконг, и Россия являются участниками международных усилий по борьбе с преступностью. Подписание этих соглашений - важный шаг на пути развития двустороннего сотрудничества в правовой сфере", - отметил на церемонии Крис Тан. Он также провел отдельную встречу с генеральным консулом РФ в Гонконге Игорем Сагитовым.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве, в настоящее время в исправительных учреждениях Гонконга отбывают наказание семь осужденных российских граждан.