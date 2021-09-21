Маас считает, что создание альянса AUKUS может осложнить ситуацию на мировой арене

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Договоренность о трехстороннем партнерстве Австралии, США и Великобритании в сфере безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов (AUKUS) сбивает с толку не только Францию и приведет к осложнению ситуации в мире. Об этом заявил во вторник в Нью-Йорке глава МИД ФРГ Хайко Маас. Трансляцию его подхода к журналистам вела в Instagram пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Это сбивает с толку, и не только Францию", - сказал министр. По его мнению, создание нового альянса "осложнит многие вещи". Он выразил понимание реакции Парижа, отозвавшего для консультаций своих послов из США и Австралии в связи с договоренностью трех стран.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.