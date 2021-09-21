Байден считает, что Белоруссия и Молдавия находятся на переднем крае борьбы за демократию

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Белоруссия, Молдавия, Венесуэла, Куба и Сирия находятся на переднем крае битвы между демократией и автократией. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая во вторник с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

"Будущее принадлежит тем, кто освобождает потенциал своего народа, а не тем, кто его душит. Будущее принадлежит тем, кто дает своему народу возможность свободно дышать, а не тем, кто стремится задушить свой народ железной рукой", - заявил глава администрации США.

На его взгляд, "авторитаризм мира стремится провозгласить конец эпохи демократии". "Но они [придерживающиеся такой точки зрения] неправы. Правда заключается в том, что демократический мир повсюду. Он живет в активистах, борющихся с коррупцией, защитниках прав человека, журналистах, участниках акций протеста за мир. На переднем крае этой борьбы - Белоруссия, Бирма [так в США до сих пор называют Мьянму], Сирия, Куба, Венесуэла и весь остальной мир", - убежден Байден. Как полагает американский лидер, стремление к демократии демонстрируют и "гордые молдаване, которые помогли обеспечить убедительную победу сил демократии, мандата за борьбу со взяточничеством, строительство более инклюзивной экономики" в своей республике.