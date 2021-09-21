Бжания заявил, что Абхазия и Россия подпишут соглашение о двойном гражданстве

СУХУМ, 21 сентября. /ТАСС/. Соглашение с РФ о двойном гражданстве, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии российского гражданства в упрощенном варианте, будет подписано в скором времени. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания во вторник на пресс-конференции.

"В этом году достигнута договоренность о подписании международного договора [с РФ], который будет основанием для упрощенного порядка приобретения гражданами Абхазии гражданства РФ, он также определит правовой статус лиц, имеющих двойное гражданство. Соглашение готово, оно согласовано абхазской и российской сторонами и в ближайшее время будет подписано", - сказал президент Абхазии. При этом конкретные сроки он не назвал.

По словам Бжании, 25 августа он подписал распоряжение "о подписании соглашения между Абхазией и РФ об урегулировании вопросов двойного гражданства", которое направлено российской стороне. "Есть понимание с российской стороны, что граждане Абхазии имеют право получить гражданство РФ в упрощенном варианте. Сам порядок подачи заявлений о приеме в российское гражданство, перечень документов, порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента РФ после подписания соглашения", - пояснил президент.

Абхазское законодательство допускает двойное гражданство с РФ. В Абхазии порядка 140 тыс. человек, имеющих наравне с абхазским и российское гражданство. Если до признания Россией независимости Абхазии в 2008 году граждане Абхазии получали гражданство РФ в упрощенном варианте, то после признания - на общих основаниях.