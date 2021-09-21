Байден обсудил с президентом Ирака выборы, которые пройдут в республике в октябре

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник на встрече с иракским лидером Бархамом Салехом обсудил парламентские выборы, которые пройдут в этой республике в октябре. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров, которые прошли на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Вместе они обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений и углубления сотрудничества по региональным дипломатическим инициативам. Президент Байден подчеркнул приверженность США долгосрочной стабильности Ирака, лидеры подтвердили уважение к иракской демократии, верховенству закона и усилиям по проведению заслуживающих доверия и прозрачных выборов в октябре этого года. Он [Байден] высоко оценил такие недавние инициативы, как Багдадский региональный саммит и исторический визит Папы Римского Франциска в Ирак в начале этого года как важный символ вклада Ирака в региональную стабильность и межконфессиональную терпимость", - указали в Белом доме.

Проведение досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака запланировано на 10 октября текущего года.